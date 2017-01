En aquest decret, la lletrada de l'administració de justícia argumenta la desestimació del recurs presentat per la Generalitat per evitar el trasllat de les obres, recordant que el mateix conseller de Cultura, Santi Vila, va enviar un escrit al jutjat el 25 de juny de 2016 informant que s'havien iniciat els tràmits administratius pel trasllat de les peces d'art. També es basa en què els arguments de la Generalitat per evitar el trasllat com ara que no es poden descatalogar les peces en litigi perquè estan protegides per la llei de patrimoni cultural català ja van ser rebutjats a través d'una interlocutòria de la magistrada el 4 de juliol de 2016.

La lletrada de l'administració de justícia ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la diligència feta per ella mateixa el 29 de novembre de 2016. En aquesta diligència, feta a petició d'una de les parts, concretament dels advocats de l'Aragó i de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena , es demanava al jutjat d'instrucció 1 d'Osca que actués per donar compliment a la sentència que ordena el trasllat provisional de les obres d'art en litigi a Osca; concretament, de les 44 peces que segueixen al Museu de Lleida i que el conseller de Cultura, Santi Vila, ja va informar que no podia traslladar perquè estan catalogades i protegides per la llei catalana de patrimoni.La Generalitat va recórrer aquesta diligència i ara la mateixa lletrada l'ha desestimat a través d'un decret en què insisteix que la jutgessa s'empari en l'article 701.1 de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC), que no descarta l'ús de la força pública "per accedir en espais tancats prèvia autorització d'un tribunal", com seria el Museu de Lleida, "si fos necessari" per endur-se les obres. La jutgessa encara no s'ha pronunciat al respecte.

