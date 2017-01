Després del rebombori i rebuig que va despertar la decisió del Govern de sacrificar la meitat dels braus que habiten l'illa dels Bous, a Vinallop, s'ha decidit, almenys de moment, fer marxa enrere i no sacrificar una part dels bous salvatges, tal com s'havia anunciat divendres passat.Les crítiques que va generar la idea, tant des de sectors animalistes,-que fins i tot havien convocat una protesta per aquest diumenge a Tortosa- com des de sectors taurins, ha provocat que l'administració hagi frenat la decisió. Així ho ha explicat aquest dimarts el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, després de la reunió del Consell de Direcció."Posem el fre. No sacrificarem cap animal, parem les màquines i demanarem més informes. La solució que aportàvem la setmana passada ha generat molt de rebombori i rebuig per part d'animalistes i taurins. De moment, hem decidit mantenir els bous de la manera que estan a l'illa", ha afirmat.Els informes dels departaments d'Agricultura i Territori i Sostenibilitat apuntaven sobre la necessitat de sacrificar aproximadament la meitat dels 18 bous que actualment habiten a l'illa en estat salvatge, concretament, aquells més dèbils, per assegurar la supervivència i el benestar de la resta. Segons aquests estudis interns, l'espai on viuen els animals és massa reduït per al nombre actual de braus que hi ha, i a més, tampoc pot produir el suficient aliment per a tots.Ara el Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha encarregat més informes, que ha especificat que seran interns, a veterinaris i agents rurals per estudiar altres solucions. El que sí que es descarta, és treure els animals del lloc on habiten i cedir-los a ramaders taurins, ja que segons ha assegurat Pallarès "si es treuen de l'illa s'infringirà la llei de traçabilitat i es pot posar en risc la resta d'animals del territori".Com ha reconegut el delegat les opcions passen per la castració i el control de la reproducció dels braus, per la qual caldria fer un tancat per als animals, complint amb la normativa dels espais protegits, com és l'illa dels Bous. En la decisió, ha assegurat que es tindrà en compte l'opinió dels animalistes i dels protaurins però no intervindran directament, ja que aquesta recaurà en els departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura.Així, Pallarès constata que actualment "no urgeix" actuar sobre els braus, "perquè de moment tenen menjar", ja que amb les pluges els animals disposen de més vegetació per alimentar-se, i a això se li ha de sumar el menjar que els hi porten freqüentment els voluntaris animalistes i protaurins. Per tant, Pallarès ha assegurat que s'obre "un període de temps" per estudiar una solució definitiva.

