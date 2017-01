El president espanyol, Mariano Rajoy, ha valorat la conferència de presidents autonòmics després de sis hores i mitja de treball, una sessió marcada per les absències de Carles Puigdemont i Iñigo Urkullu. Rajoy ha defensat la utilitat de l'espai de debat que agrupa les comunitats autònomes -ha utilitzat la paraula "útil" en tres ocasions per definir el diàleg obert a la conferència de presidents-, un missatge dirigit a Catalunya, que reclama una relació bilateral. El president espanyol ha dit que el govern central "es prendrà seriosament el funcionament" d'aquest organisme, que es reunirà anualment. "Els problemes són compartits", ha reblat.En la compareixença de premsa, Rajoy ha evitat citar l'absència de Catalunya i Euskadi. Ha preferit subratllar el seu missatge als presidents autonòmics sobre la situació de l'economia espanyola i les perspectives de futur, així com la relació d'Espanya amb Europa. El líder del PP ha posat especial èmfasi en la necessitat d'incrementar la recaptació, per la via del creixement econòmic i la creació d'ocupació, que permeti afrontar el repte de les pensions. El president espanyol també ha volgut recalcar que el futur de l'estat espanyol no es pot desentendre de la Unió Europea.Ja en la fase de preguntes de la premsa, Rajoy ha fet una reflexió sobre la negativa de Puigdemont a participar en la conferència. El president espanyol ha reiterat que la invitació és "oberta" i "permanent", però ha recordat que el model de finançament autonòmic s'ha d'acordar "entre tots". El dirigent popular ha descartat d'aquesta manera la possibilitat de construir una relació bilateral, tal com reclama la Generalitat. "Seria bo pel govern català que estigués present en aquests debats", ha insistit. Rajoy ha emplaçat el Govern a designar representants a la comissió d'experts que començarà a treballar en el termini d'un mes per elaborar un nou sistema de finançament.Dels debats afrontats, Rajoy n'ha volgut destacar dos. Primer, els passos endavant per assegurar el model de benestar i de despesa pública. Per això, ha exposat la necessitat d'"arribar a una entesa en el finançament autonòmic", amb atenció especial a pensions i sanitat. I, en segon terme, s'ha referit al problema demogràfic d'Espanya, que exigeix solucions a mig i llarg termini.Al matí, Rajoy havia obviat les absències dels presidents de Catalunya i Euskadi en la seva primera intervenció en la conferència de presidents. El president espanyol havia preferit centrar-se en la situació econòmica, la relació amb Europa, el Brexit i l'ocupació. La intenció de Rajoy, tal com havia subratllat la Moncloa, era que de la reunió en sortissin les bases per a una desena d'acords. Entre d'altres, el model de finançament i la unitat de mercat.Rajoy també havia detallat davant dels presidents autonòmics que l'objectiu del seu govern és assolir els nivells econòmics del 2012, però havia alertat que persisteixen encara desequilibris, que limiten els recursos disponibles. S'havia referit, per exemple, a una baixa recaptació que contrasta amb un creixement de la despesa en pensions de 40.000 milions d'euros. Els presidents autonòmics li havien respost en la sessió de treball que és imprescindible una reforma del finançament que els permeti disposar de més recursos, per exemple, per atendre la despesa per desplegar la llei de la dependència.La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, havia completat durant la jornada el discurs de Rajoy. Hores abans de la intervenció del president davant de la premsa, havia afirmat que Puigdemont s'havia "equivocat" faltant a la cita del Senat. Santamaría entenia que el president català havia perdut una oportunitat per al "diàleg" no fent acte de presència a la cita convocada a la cambra baixa. A les crítiques també s'hi havien sumat els socialistes. El portaveu del PSOE al Senat, Vicente Álvarez Areces, havia censurat l'absència dels governs de Catalunya i Euskadi en la cimera, i els havia advertit que la resta de comunitats autònomes "no toleraran" que resolguin els seus problemes de manera bilateral amb l'executiu central.Aquesta era la segona vegada que Rajoy convocava una conferència amb els representants de totes les comunitats autònomes. La darrera va ser l'octubre del 2012. Puigdemont va argumentar via carta que no hi assistiria perquè aquest tipus de reunions són "posades en escena" de poca utilitat política, un discurs completat per la portaveu del Govern, Neus Munté. La consellera ha menystingut la conferència de presidents perquè els acords "mai s'han complert" . La Generalitat considera que Catalunya s'ha guanyat el dret a rebre un tracte bilateral a l'hora de negociar amb l'Estat.Urkullu, per la seva banda, havia argumentat que no tenia sentit que assistís a una trobada en la qual s'havia de parlar d'un model de finançament que no interpel·ña Euskadi, que té un sistema fiscal propi.En la conferència s'ha aprovat la creació d'una "comissió d'experts" per estudiar com ha de ser el nou sistema de finançament. L'esborrany d'acord preveu que es creï en un termini màxim d'un mes i que en formin part experts proposats per l'Estat i també un per cada comunitat i ciutats amb estatut d'autonomia. Així doncs, es tracta d'un organisme que, a excepció d'Euskadi, pretén que es doni un tracte igualitari a totes les comunitats. Aquest document també recull que el nou model de finançament tingui en compte el cost de la dependència perquè molts territoris es queixen que paguen més del 50% que els correspon -l'altre 50% és de l'Estat-.

