Un plaer rebre @joancomaroura i parlar de refranys, dites i interrogatoris delirants

Tot el suport d BCN enfront d censura i judicialització pic.twitter.com/AyxA8ycpwf — Ada Colau (@AdaColau) 17 de gener de 2017

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha rebut aquest dimarts el regidor de la CUP Joan Coma, acusat de sedició per demanar que es desobeeixin les institucions espanyoles i el Tribunal Constitucional durant un ple municipal a Vic fent servir l'expressió "per fer una truita cal trencar els ous". L'alcaldessa ha mostrat "tot el suport de Barcelona enfront de la censura i la judicialització".Colau s'ha reunit amb Coma i ho ha anunciat amb una piulada a Twitter, remarcant que és "un plaer rebre Joan Coma i parlar de refranys, dites i interrogatoris delirants". S'ha referit així al vídeo que ha transcendit on es pot veure com el fiscal de l'Audiència Nacional pregunta a Coma una mitja dotzena de vegades durant la seva declaració si quan es va referir a l'expressió "trencar els ous" implicava fer una crida a "l'ús de la violència", perquè els ous "no es trenquen sols".

