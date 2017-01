La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en una roda de premsa el 3 de maig del 2013 va pronunciar les mateixes paraules per les quals el regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, està sent investigat i el van obligar a anar a l'Audiència Nacional el passat 28 de desembre. "Per fer una truita cal trencar els ous", va dir la política del PP, mentre repassava les reformes que havia fet el seu partit des de l'arribada de Rajoy a la Moncloa. N'hi havia un parell, de reformes, que encara no s'havien dut a terme i insistia en la de l'Administració Local.És en aquesta on fa ús d'aquesta dita, que tanta polseguera ha aixecat pronunciada per regidor cupaire. "Jo demano a tothom, i especialment al Partit Socialista, aquí un esforç de generositat i d'enteniment, perquè cal canviar les coses, i em permet l'expressió una mica d'estar per casa, per fer una truita cal trencar els ous", va pronunciar Sáenz de Santamaría en una roda de premsa posterior al consell de ministres i que podeu llegir íntegra Aquestes declaracions reapareixen justament el dia que els diaris Setembre i La Directa han tret a la llum el vídeo de la intervenció de Joan Coma al jutjat de l'Audiència Nacional de Madrid el passat 28 de desembre.

