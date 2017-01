Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT per l'onada de fred i la forta baixada de temperatures a Catalunya des de la passada matinada i fins dijous. És per això que el Govern demana extremar les precaucions especialment en els desplaçaments en vehicle i a peu (plaques de gel) i fer cas dels consells i informació del Servei Català de Trànsit i pel que fa a gent gran, nens i persones amb malalties respiratòries, ja que són els més vulnerables a les baixes temperatures.En les hores en què el fred sigui més intens, han d'evitar sortir al carrer. Es demana als familiars i amics de persones grans que viuen soles que les visitin o hi parlin per telèfon per comprovar que es troben bé. També cal estar atents a les possibles incidències per mala combustió de calefaccions, estufes o xemeneies per evitar intoxicacions i ventilar cada dia els habitatges i no tapar les reixetes de ventilació per garantir l'entrada d'oxigen.D'altra banda, Protecció Civil ha desactivat el pla especial d'emergències per nevades un cop finalitzat l'episodi dels darrers dies que han deixat acumulacions de neu destacables al Pirineu.Les set escoles afectades de la Cerdanya, amb uns 1.500 alumnes afectats, que no han pogut obrir per la neu són l'Institut Pere Borrell (679 alumnes) i les escoles Llums del Nord (210) i Alfons I (338) de Puigcerdà, l'escola Jaume I de Llívia (84), l'escola Santa Coloma de Ger (47), l'escola Santa Cecília de Bolvir (32) i l'escola Bac de Cerdanya d'Alp (113).Pel que fa al transport escolar, gestionat pels Consells Comarcals, aquest dimarts no hi ha hagut cap anul·lació i els trajectes s'han fet amb normalitat.La predicció meteorològica per avui dimarts indica que dominarà l'ambient assolellat, i que la nevada del Pirineu anirà a menys fins a desaparèixer del tot. El vent encara bufarà fort fins al vespre, especialment al Pirineu i a l'Empordà, on l'onatge es mantindrà alterat.Pel que fa a la temperatura, dimecres i dijous seran dos dies de fred rigorós, però assolellats en general. Els valors mínims de temperatura estaran entre -14 i -9 ºC al Pirineu, entre -10 i -5 ºC al Prepirineu i a la Depressió Central, entre -7 i -2 ºC al prelitoral i entre -4 i 1 ºC al litoral.Per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos d'onada de fred, de vent i d'onatge.A banda, entre dijous i divendres es preveu l'arribada d'alguns núvols pel litoral i prelitoral i seran possibles algunes precipitacions febles, sobretot a l'extrem sud i al nord-est, amb una cota de neu d'uns 600 metres, tot i que en l'inici de la precipitació podria ser d'uns 400.Els models a mitjà termini indiquen que a partir del cap de setmana l'atmosfera s'estabilitzarà i la temperatura es recuperarà, tot i que l'ambient es mantindrà fred.

