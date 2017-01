Els vídeos que Xavi Llambrich té penjats a la seva pàgina de Facebook mostren que alguna cosa ha canviat entre el novembre del 2014 i el gener del 2015. Al del novembre, aquell adolescent estirat es limitava a ballar amb un estil molt especial al que anomena jumpstyle. Al del gener, la música s'ha pausat i el ball que molts no van entendre perquè se sortia dels esquemes prefixats, aquell ball innocent que es va convertir en motiu d'exclusió entre els seus companys, s'ha convertit en simples textos recitats que supuren inconformisme. Unes paraules que indirectament Xavi Llambrich es dedicava a ell mateix, però que van resultar ser el clau a què s'han aferrat milers de joves que pateixen assetjament escolar.La depressió, primer, i de retruc l'anorèxia i la bulímia que li van diagnosticar, eren conseqüències d'aquell assetjament que va patir a l'institut. Ara Xavi Benigni, com s'anomena en els perfils a les xarxes en homenatge al protagonista de La vida es bella, passa pàgina. Els vídeos que aquest jove de Deltebre de 18 anys va fer per desfogar-se i que compateix a les xarxes socials són l'eina que dóna per ajudar a aquells qui ho necessiten. I aquells missatges durs inicials s'han transformat en paraules d'esperança."Escric allò que m'agradaria escoltar a mi", ha explicat Xavi a l'. La seva tasca d'ajuda a les persones que patixen bulling, que ha coincidit aquests dies amb el suïcidi d'una jove de 13 anys arran de l'assetjament escolar, ha fet que focus d'atenció mediàtica es giri cap a ell. En dos anys ha sumat més de 10.700 seguidors al Facebook, i en té més de 1.200 al Youtube . Llambrich assegura que no podia esperar que els missatges que va voler compartir els hagi fet seus tanta gent. Li escriuen de tots els punts de l'estat espanyol, cada dia, persones que li expliquen com se senten. "Per a mi és una gran responsabilitat, perquè no sóc psicòleg, però sé que simplement explicant a algú allò que et passa és el camí per superar-ho", assegura. Troba sempre un moment entre els estudis per llegir-se'ls, tots, i sempre contesta, ni que sigui perquè a l'altra banda algú entengui que no està sol. "El silenci és el pitjor aliat, és el que he après, has d'explicar allò que et passa, has d'obrir-te sobretot als teus pares, perquè ells sempre faran el que estigui a les seves mans per ajudar-te", suggereix el Xavi.Ell va poder reaccionar. Ja torna a creure en l'amistat que un dia se li va fer estranya. "Penso que si vols canviar alguna cosa has de reaccionar", diu en el vídeo Vivid, que ha superat les 7.000 visualitzacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)