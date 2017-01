Antoni Vives, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Barcelona ha citat a declarar com querellat l'ex-tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona Antoni Vives, acusat per Fiscalia d'usar fons de Barcelona Regional (BR) perquè dos càrrecs de l'òrbita de CiU fessin "tasques d'auxili polític o fins i tot proselitisme veïnal "de l'ideari de la formació.Vives haurà de comparèixer el dijous 23 de febrer, el mateix dia que estan cridats els altres querellats en la causa: el llavors director general de BR, Guillermo Hugo Müller, i els càrrecs suposadament col·locats, el cantant dels Sírex i antic regidor de CiU, Antoni Miquel Cerveró "Leslie", i l'exalcalde de Cervelló (Baix Llobregat), Jesús Arévalo.El fiscal Emilio Sánchez Ulled va sostenir en la seva querella que l'entitat –de la qual Vives era president del consell d'administració- va contractar Cerveró i Arévalo per "tenir-los al seu servei en activitats de naturalesa política". El fiscal creu que aquesta actuació pot ser constitutiva de prevaricació, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat, i la seva querella es dirigeix també contra el que era director general de BR, Guillermo Hugo Müller, i els dos suposats falsos treballadors.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)