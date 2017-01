Así ha sido la irrupción de Femen en la inauguración de la figura de cera de Trump en Madrid https://t.co/CwpzfqwYQv pic.twitter.com/ixdw4pkmEQ — Antena3Noticias (@A3Noticias) 17 de gener de 2017

Una activista de Femen ha irromput aquest dimarts al matí a la inauguració de l'escultura de Donald Trump al Museu de Cera de Madrid. La jove, amb el lema Grab them by the balls escrit al tors, ha simulat agafar les parts íntimes del president electe dels Estats Units abans que diverses persones l'hagin apartat de la figura de cera.El portaveu del museu ha explicat a Europa Press que, després de l'incident, augmentaran les mesures de seguretat. "Ara passen coses que abans no solien passar" ha reflexionat. L'empleat ha denunciat la forma de manifestar-se de la jove assenyalant que ha estat inapropiada.El museu havia convocat un acte de presentació de l'estàtua avui a les 10:30 coincidint amb la mateixa setmana que el president electe dels EUA enceta el seu govern.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)