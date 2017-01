Per verificar-ne la utilitat, el prototip s'ha testat de manera retrospectiva amb un grup de 187 persones diagnosticades d'una malaltia rara. Els resultats mostren que té una precisió diagnòstica del 80%, tal com es recull en l'article publicat recentment pels investigadors a la revista Peer J.El pas següent en la recerca és provar l'eina amb grups més nombrosos i diversos de pacients per confirmar la utilitat del programa. La majoria de les malalties rares documentades tenen un origen genètic. A causa de la seva baixa freqüència, és difícil fer-ne un primer diagnòstic. Sovint, es basa en un test genètic que acostuma a ser car i a dirigir-se a un grup reduït de malalties. Per això, és important desenvolupar eines que facilitin als professionals de medicina el diagnòstic inicial.Amb aquest objectiu, els investigadors del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i del Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL han desenvolupat aquesta aplicació web, amb accés lliure en aquest enllaç El prototip ha estat desenvolupat per: Rui Alves, Joaquim Cruz, Ester Vilaprinyó i Albert Sorribas (Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la UdL i de l'IRB Lleida); Jorge Comas (UdL-Institut de Tecnologia Química i Biològica Antonio Xavier, Portugal); Marc Piñol (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL); Francesc Solsona, Jordi Vilaplana i Ivan Teixidó (Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial de la UdL i INSPIRES UdL).