L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha amenaçat l'ecologista Josep Pàmies en tancar-li l'empresa o multar-lo amb 6.000 euros si no atura el cultiu d'estèvia a Balaguer (la Noguera), la planta que el pagès distribueix com a alternativa natural als medicaments que regulen els nivells de sucre a la sang.Pàmies assegura que l'agència l'obliga a presentar la llista de noms de companyies que venen estèvia, una petició que no serà atesa per l'agricultor, que ha demanat una entrevista amb la subdirectora de Salut per abordar aquesta situació. Pàmies destaca que el Departament no ha respost les al·legacions a l'expedient que va presentar el passat 23 de novembre, alhora que recorda que aquesta planta és legal a Alemanya. Per aquest motiu, Pàmies ha carregat contra els responsables de Salut.

