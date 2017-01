El Govern no liderarà cap negociació multilateral amb l'Estat, però tampoc se'n desentendrà. Ho ha afirmat aquest dimarts la consellera de la Presidència, Neus Munté, en relació a la conferència de presidents autonòmics en què no ha assistit Carles Puigdemont, tot i que també ha apuntat que, fins ara, els acords presos en aquest òrgan "mai no s'han acomplert", com el compromís ja fixat d'un nou model de finançament. "Si hem de ser objectius i el que ha passat fins ara, moltes garanties no tenen els acords que es vendran en grans avenços", ha ironitzat.Així mateix, Munté ha repassat alguns dels acords que s'esperen de la conferència, com la modernització dels serveis públics d'ocupació, l'estudi del repte demogràfics, un debat monogràfic sobre educació o la creació d'una comissió d'experts que formuli proposta de nou model de finançament autonòmic i analitzi el model de la dependència. "Acords molt inconcrets que xuten la pilota endavant amb qüestions d'especial rellevància a les quals el govern de l'Estat arriba molt tard", ha lamentat, i ha assenyalat que algunes d'aquestes matèries formen part del llistat de 46 punts reclamats per Puigdemont a Mariano Rajoy i que "porten tancades en un calaix de la Moncloa des de fa mesos". "Credibilitat cap ni una", ha asseverat.Igualment, ha justificat que Catalunya s'inhibeixi i no lideri cap debat, ja que, segons ha apuntat, sempre que ho ha fet, l'Estat no ha acceptat les seves peticions i ha abaixat el llistó per al conjunt de les comunitats autònomes. "No liderarem res, però no ens en desentenem, seguirem l'itinerari d'aquests treballs", ha assegurat. Així, per exemple, ha etzibat que "no cal cap grup de treball sobre dependència, cal complir la llei" i que l'Estat aboni els recursos als quals el compromet.D'aquesta manera, ha assenyalat que l'expert que pugui proposar per a l'equip de treball el govern balear, Guillem López Casasnovas, és també l'encarregat conjunt amb la Generalitat per defensar un nou model de finançament i, per això, "dóna molt de respecte i coneix perfectament la situació financera de Catalunya". Per aquest motiu, ha apuntat que "és aquesta una de les vies per conèixer els avenços de la comissió d'experts".Quant a la reunió pendent entre Puigdemont i Rajoy, la consellera ha afirmat que "no hi ha cap concreció" ni "cap data tancada", tot i que l'executiu català hi compta.

