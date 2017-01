Si bé la CUP ha posat sobre la taula una reforma fiscal amb la qual calcula que es podria augmentar la recaptació en 500 milions d'euros, el PSC i Catalunya Sí que es Pot també han fet una proposta amb la qual, segons els càlculs que fan, es podien obtenir 790 milions més. Amb tot, els socialistes i la confluència d'esquerres han acusat el Govern de "no voler" impulsar una reforma fiscal a les rendes més altes que representen el 4% dels ciutadania.Els dos grups parlamentaris han presentat esmenes conjuntes a la llei de mesures fiscals i financeres del 2017 a través de les quals proposen una reforma del tram autonòmic de l’IRPF que permetria recaptar 190 milions, una de l'impost de patrimoni que en permetria sumar 450 milions més i un canvi en successions que suposaria entre 100 i 150 milions d'euros més.Pel que fa a la reforma del tram autonòmic de l'IRPF, s'introdueix una reducció del tipus del tram més baix, el de rendes fins a 20.000€ anuals, passant del 12% al 11,5%. Per contra, es proposa augmentar el tram a "només el 3,8% dels contribuents catalans" que tenen una renda superior als 60.000€ anuals.La reforma de l’impost de successions i donacions és, segons el portaveu de CSQEP, Joan Coscubiela, "l’estrella" de la proposta fiscal. Aposta per introduir canvis en els "més de 900 milions d’euros de beneficis fiscals actuals que depenen de la normativa catalana, tal i com ha reconegut el Govern". Plantegen, bàsicament, desfer la reforma que va impulsar el govern d'Artur Mas mantenint, però, la reducció de la base imponible de tots els habitatges habituals fins els 500.000€, i la bonificació del 99% en la tarifa per les herències entre cònjuges o parelles.Pel que fa a l'impost de patrimoni, la proposta planteja un augment en la tarifa pels patrimonis superiors a 1.300.000€, i manté el mínim exempt a les parts baixes del patrimoni.Sobre el fet que la proposta fiscal presentada pel PSC i CSQEP sigui més ambiciosa que la de la CUP, la diputada socialista Alícia Romero ha estat taxativa: "La CUP prioritza el procés i el referèndum i no pas la reforma fiscal". La dirigent ha insistit que, mentre són crítics amb els pressupostos, "aixequen la mà amb Junts pel Sí".Coscubiela, per la seva banda, ha denunciat que "immobilisme fiscal, compliment del dèficit públic i l'augment de la despesa social" és un "trilema impossible de quadrar". Al seu judici, "és fals" que es pugui augmentar la despesa social sense tocar els impostos.

