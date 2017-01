El Govern no es tanca a contemplar les esmenes que ha presentat la CUP al seu projecte de pressupostos . Ara bé, tampoc no les avala d'entrada. Preguntada per la petició dels anticapitalistes de reformar els impostos de la renda, patrimoni i successions -per recaptar uns 500 milions extres -, la consellera de la Presidència, Neus Munté, no ha volgut mullar-se aquest dimarts per no enterbolir les converses que estan tenint lloc. "Estem enmig d'una negociació, volem arribar a un acord que permeti la superació del debat parlamentari", ha apuntat després de la reunió del consell executiu -que, tal com va avançar NacióDigital , ha analitzat la darrera trobada per negociar els comptes-, i ha declinat valorar-les: "No entraré en esmenes concretes que, per altra banda, no conec i, per tant, estem en període de negociació i amb la millor de les voluntats".En aquest sentit, ha assenyalat que els consellers es troben "plenament immersos en les compareixences parlamentàries", ja que consideren "absolutament important tirar endavant aquests pressupostos" i "són del tot coherents amb els reptes d'aquesta legislatura, que tenen a veure amb el referèndum i la millora de les condicions de vida dels ciutadans i de les ciutadanes".Per això, ha subratllat "la millor de la voluntat de seguir parlant i negociant el que estem convençuts que són uns molt bons pressupostos" i ha demanat "respectar els tempos". En tot cas, ha apuntat que caldrà analitzat les esmenes de tots els grups, però especialment les de la CUP, i ha confiat que "tothom serà responsable i aquests pressupostos podran veure la llum". És precisament en la necessitat d'abordar fins i tot les propostes de reformes fiscals que ha admès el portaveu adjunt de Junts pel Sí, Roger Torrent , que Munté s'ha sumat en la necessitat de negociar i acostar posicions.En tot cas, sí que ha respost a la CUP en relació a la demanda de més implicació de Carles Puigdemont en les converses i ha afirmat: "Implicats i arremangats ho estem tots, en allò que té a veure el pressupost i en la resta de reptes". Així mateix, quant a l'acusació dels anticapitalistes que el Govern fa "xantatge", Munté ha mostrat "respecte a totes les posicions legítimes de totes les parts", atès que "això és una negociació", i ha negat que es tracti d'un xantatge.Finalment, en relació a l'acte conjunt de Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva al Parlament Europeu en relació al referèndum, ha admès que no hi ha previstos contactes amb governs europeus per demanar el seu suport. "La voluntat del Govern de la Generalitat és poder explicar a la comunitat internacional que volem pactar un referèndum amb l'Estat i que els catalans puguin decidir el futur del país mitjançant un referèndum", ha concretat i, en aquest sentit, ha afirmat que "el govern de l'Estat també té dret a explicar-se", com ja ha avançat que farà, en un sentit contrari al del referèndum.

