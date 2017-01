Vídeo en format time-lapse del Parc Nacional d'Aigüestortes i el seu entorn. Les imatges passen per diferents indrets com l'Estany de Sant Maurici, l'Estany de Ratera o l'estació d'esquí d'Espot, però també per poblacions com Jou, Son, Cerbi, Unarre, Dorve, Espot, La Guingueta d'Àneu o Esterri d'Àneu. Un vídeo de DPF Productions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)