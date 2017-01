Si bé la CUP ha deixat clar que no pensa cedir i que seguirà batallant per una reforma fiscal que s'incorpori en els pressupostos, Junts pel Sí comença a obrir alguna escletxa, si més no verbal. "Estem oberts a parlar de models fiscals que ajudin a llimar desigualtats", ha afirmat el portaveu adjunt de Junts pel Sí, el republicà Roger Torrent. Ho ha dit després que els anticapitalistes, però també el PSC i Catalunya Sí que es Pot, hagin posat sobre la taula canvis en els trams de l'IRPF per les rendes altes, en l'impost de patrimoni i en el de successions i donacions.Si bé des del PDECat s'ha dit en més d'una ocasió que la reforma fiscal era una línia vermella en la negociació dels pressupostos amb la CUP, Torrent ha afirmat aquest dimarts que estudiaran totes les propostes que vagin en aquest sentit perquè la seva vocació és que "paguin més aquells que més poden".Ara bé, Junts pel Sí ha volgut subratllar que l'aprovació dels pressupostos és imprescindible per seguir avançant cap a la independència. Ho ha dit després que la CUP hagi denunciat que el Govern els fa "xantatge" advertint-los que, si no donen el seu sí als comptes el procés sobiranista no podrà avançar. "Aprovar els pressupostos és reforçar el primer govern independentista de la història", ha sentenciat Torrent.El portaveu de la coalició ha insistit que els comptes són "necessaris per ajudar els més vulnerables" perquè contemplen 1.170 milions previstos per a polítiques socials. Però a més, ha vinculat directament la seva aprovació amb la convocatòria del referèndum: "Són fonamentals per poder exercir el 'referèndum o referèndum' i facilitar que els catalans puguem anar a les urnes", ha dit.

