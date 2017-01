Després de mesos de confusió, finalment la primera ministra britànica ha presentat avui el seu pla de sortida de la Unió Europea. Theresa May ha proclamat que “volem una relació nova amb la UE” i ha anunciat que l’acord que finalment subscriguin el seu país i la Unió serà sotmès a la votació de les dues cambres del Parlament, la dels Comuns i la dels Lords.May, que és alhora la líder del Partit Conservador, ha estat contundent quan ha dit que el país abandonarà el mercat únic: “El Regne Unit no serà parcialment membre de la UE. No estarem meitat dins, meitat fora de la Unió”. D’aquesta manera, ha confirmat les percepcions que el Regne Unit ha optat per un "Brexit dur".Per May, la història del seu país demostra el seu internacionalisme, i que així continuarà sent, i adreçant-se als altres membres de la UE, ha dit que seguiran sent socis, aliats i amics, per seguir sent més segurs i més pròspers. Però ha subratllat que “les organitzacions supranacionals de la UE són incòmodes per a l’estructura polític del Regne Unit”, ha dit també la primera ministra.May s’ha compromès a treballar per preservar la llibertat de moviments entre Irlanda del Nord i la República d’Irlanda, membre de la UE. El Brexit ha creat molta preocupació a l’Ulster, per la possibilitat que els intercanvis entre les dues parts de l’illa topessin ara amb dificultats frontereres.

