Presentació del pla contra la islamofòbia, amb Lola López i Jaume Asens al centre Foto: Jordi Bes

Davant una Europa atemorida pels atemptats dels últims mesos i els aires d'extrema dreta que alimenten encara més els discursos islamòfobs, l'Ajuntament de Barcelona ha elaborat el primer pla de l'Estat en contra de la islamofòbia amb caràcter preventiu. En la presentació, el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha defensat aquest dimarts que cal enfortir la cohesió social ara que "els atacs d'odi estan en auge", i ha anunciat que el consistori estudia aprofitar la reforma de l'ordenança del civisme per incloure-hi una infracció vinculada a les accions d'odi contra els musulmans, com els insults i els assetjaments al carrer.La reforma de l'ordenança és una de les aspiracions del govern d'Ada Colau per a aquest mandat i Asens calcula que podria aprovar-se en un any. Segons el tinent d'alcalde, es tractaria que la norma també estableixi multes per quan els musulmans reben atacs que "no tenen un abast tan greu com per ser tractats per la via penal", però sí per l'administrativa, i aconseguir així que no quedin impunes.Rarament els atacs que reben els musulmans acaben en agressió física, però no hi ha dades. Només existeixen les dels delictes d'odi, facilitades per la Fiscalia. A la província de Barcelona van suposar 232 casos el 2015, un 19% que el 2014 i quasi un 40% més que dos anys abans, però aquí no només es comptabilitzen els relacionats amb la islamofòbia, i és difícil d'establir si n'hi ha hagut un augment o és que, senzillament, es denuncia més.Malgrat que les accions islamòfobes es reprodueixen especialment en altres punts d'Europa, Asens considera que l'Estat no està immunitzat i ha apostat per "crear anticossos" per combatre el fenomen preventivament mitjançant el nou pla municipal. "La islamofòbia és una gran fàbrica que alimenta el gihadisme", ha avisat. El pla estarà dotatEl pla suposarà actualitzar la Instrucció 29/08 de la Guàrdia Urbana perquè els agents sàpiguen com han d'actuar davant de casos d'islamofòbia, a més de l'aporofòbia, l'odi als pobres. La instrucció és de l'any 2008 i sí que inclou com fer-ho quan es registren accions d'odi per motius d'orientació sexual, o per racisme i xenofòbia. També es crearà un observatori de delictes i discursos d'odi per facilitar l'obtenció de dades.Com ja havia anunciat el govern de Colau, per ara es descarta promoure una gran mesquita a la capital catalana . La comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Lola López, ha reiterat que aquesta qüestió "no està sobre la taula". A més, quan es va fer el diagnòstic per fer el pla, les mateixes comunitats musulmanes "no ho plantejaven com a prioritat", ha assegurat López, ja que estan "molt arrelades" al seu barri.López ha considerat que segur que a qualsevol musulmà "no el molestaria" que Barcelona tingués una gran mesquita central, i és de les poques grans ciutats europees que no en té, però ha insistit en el fet que no és prioritari. L'estiu passat, la comissionada ja va explicar que assumien que a la ciutat li manca una, però ho descartava per ara.

