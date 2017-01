L'equip d'investigadors està format per científics de l'Institut de Recerca Biomèdica i de l'Hospital Clínic de Barcelona. Foto: ACN

Un equip de científics de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer de l'Hospital Clínic ha descobert la funció preventiva d'una proteïna, la CPEB3, contra el fetge gras. Aquesta malaltia és una patologia crònica molt comú als països desenvolupats. Els pacients que la pateixen segreguen un excés de greixos en aquest òrgan i poden patir altres complicacions associades a la malaltia, que sovint deriva en inflamacions o desencadena fibrosi, cirrosi o, fins i tot, càncer de fetge.L'estudi dels investigadors catalans obre la porta a cercar noves estratègies terapèutiques per combatre i prevenir el fetge gras, la principal malaltia crònica del fetge en els països desenvolupats, que ja s'ha convertit en un problema de salut pública, segons l'Organització Mundial de la Salut. Els resultats de l'estudi es publiquen aquesta setmana a la revista científica NatureCell Biology Per elaborar la recerca, els investigadors de l'IRB Barcelona van eliminar la proteïna CPEB4 del fetge de ratolins per estudiar-ne la funció i van observar que, a mesura que envellien, els ratolins desenvolupaven fetge gras. A més, els ratolins joves alimentats amb una dieta rica en greixos i sense CPEB també desenvolupaven aquesta condició i més accentuada.Per això van comprovar que la proteïna és essencial per dirigir la resposta a l'estrès del fetge, i que per exemple, en una situació d'ingesta desmesurada de greixos, atura les seves funcions per restablir l'equilibri cel·lular. La resposta de ''neteja'' està orquestrada doncs, per la CPEB4 i a més, varia segons les hores del dia, sent en humans més intensa durant el dia, i menor durant la nit. Així, sense CPEB4, el reticle endoplasmàtic és incapaç d'activar la resposta a estrès i els hepatòcits acumulen lípids produint el fetge gras.

