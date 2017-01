Les banderes autonòmiques per terra.. Tota una metàfora de la involució viscuda a Espanya a l'hora de respectar i valorar la diversitat! pic.twitter.com/71EoNbvk6k — Santi Vila (@SantiVila) 17 de gener de 2017

Les banderes de totes les comunitats de l'Estat han acabat per terra aquest matí, just abans que comencés la conferència de presidents autonòmics . Un cop de vent les ha tombat i ha deixat una de les imatges de la jornada. L'incident s'ha produït minuts abans que els primers presidents arribessin al Senat, el lloc on se celebra la trobada. Les banderes els esperaven a l'entrada, preparades per a la fotografia oficial de la cita.Ni tan sols la senyera i l'ikurriña basca se n'han escapat, perquè, malgrat que ni el president Puigdemont ni el lehendakari Urkullu han assistit a la trobada, les banderes de tots dos països eren igualment al fons de la fotografia. La caiguda de les banderes ha estat una anècdota, però alguns líders polítics, com el conseller de Cultura, Santi Vila, se n'han fet ressò perquè han llegit l'incident com una metàfora de la situació en què es troba l'estat autonòmic.

