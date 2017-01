La líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, vol fer valer el seu paper com a principal partit de l'oposició a Catalunya. Especialment després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no hagi assistit a la conferència de presidents presidida per Mariano Rajoy y Sorara Saénz de Santamaría. És per això que Arrimadas ha anunciat que demanarà una reunió amb el govern espanyol. "Puigdemont ha fet campana i ha deixat tirats els catalans", ha sentenciat.La dirigent de C's ha titllat d'"irresponsabilitat" l'absència del president a la trobada i ha lamentat que "no sàpiga parlar d'una altra cosa que no sigui la independència". L'únic objectiu de Puigdemont, ha subratllat Arrimadas, és "intentar repetir el 9-N" quan la seva obligació hauria de ser parlar amb la resta de representants territorials sobre el model de finançament, pobresa energètica o mercat únic.Sobre la conferència que Puigdemont pronunciarà la setmana que ve a Brussel·les, Arrimadas ha lamentat que tant ell com el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Raül Romeva estan "fent mal" a la marca Catalunya i que la prova és que les ambaixades "es desmarquen" dels seus actes."Tenim assumit que aquest Govern no té projecte i viu en una ficció", ha etzibat la líder de C's, que ha desitjat que el 2017 sigui "l'any en què es recuperi el sentit comú".

