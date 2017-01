L'Institut Torre Vicens de Lleida ha decidit no permetre que els alumnes de primer i segon d'ESO no puguin utilitzar els telèfons mòbils al centre. La mesura, expliquen des del centre, s'argumenta en base a la voluntat d'evitar conflictes i millorar l'atenció dels escolars a les aules i afavorir la convivència.En aquest sentit, la cap d'estudis, Chus Castro, apunta a Segre que l'ús dels aparells mòbils havia reduït la relació personal entre estudiants durant les hores de pati, i que els retards dels estudiants havien anat en augment. La decisió només afecta els alumnes dels dos primers cursos d'ESO, que no poden dur el telèfon a l'escola. Qui sí ho pot fer són els escolars de tercer i quart, si bé només poden usar-lo durant el temps de pati.