L'ex-tresorer del PP Luis Bárcenas ha defensat aquest dimarts que mai va declarar els diners de què disposava en comptes a Suïssa perquè volia conservar-los com a "fons de pensions". Durant la seva segona jornada de declaració davant l'Audiència Nacional espanyola que jutja la primera època de la trama Gürtel, el que va ser gerent de la formació, que s'enfronta a una petició fiscal de 42 anys i mig de presó, ha començat a respondre al bloc de preguntes relacionat amb els seus ingressos a l'estranger.Segons ha explicat a la fiscal Concepción Sabadell, els diners que va dipositar en dos comptes a Suïssa a partir del 1988 procedien de "transaccions amb no residents" a l'estat espanyol. Els fons "no estaven declarats, perquè els diners eren d'operacions que realitzava fora i volia tenir-lo fora i no els declarava a Espanya", ha estat la seva explicació davant les reiterades preguntes del Ministeri Públic sobre la seva falta de tributació. Segons ha concretat, abans de dirigir-se a Suïssa, va obrir el 1986 un compte a Puerto Rico on va dipositar els ingressos d'operacions realitzades als Estats Units i Alemanya.Pel que fa al presumpte ús de societats pantalla per ocultar aquests ingressos, l'ex-tresorer del PP ha indicat que, en tot cas, hauria de denominar a companyies com la Fundació Sinequanon, "societats cortineta". "Es veia perfectament que jo estava darrere", ha dit.Bárcenas ha explicat que des del 1988 fins al 2000 va tenir dos comptes a Suïssa. Concretament al Private Bank i el Dresdner Bank, i després al al Lombard Odier. Així mateix, l'ex-tresorer del PP ha subratllat que entre 1998 i 2005 els comptes sempre han estat al seu nom. Va ser el 2005 que va decidir constituir la fundació Sinequanon per poder gestionar els fons de terceres persones d'inversions iberoamericanes.Com que aquests clients no es fiaven que els fons es trobessin en el compte personal de Bárcenas, l'extresorer popular va comentar al Lombard Odier la necessitat de crear una societat per gestionar aquests fons que, segons ha dit, no eren seus. Ha afirmat que va ser el banc suís qui li va aconsellar que en comptes d'una societat, constituís una fundació, perquè en aquella època era senador per Cantàbria i "tenia qualificació de Persona Exposada Políticament (PEP)".Després d'intentar aclarir que no es tractava d'una "societat pantalla", ha explicat que va crear la seva fundació a través d'un despatx subsidiari del banc suís, Favona SA, "que també utilitza part de la Família Reial". I ha insistit: "Favona no és per ocultar comptes meus com diu la UDEF, és una societat del banc Lombard Odier, que gestionava diners de moltes grans fortunes, com les de la Casa Reial".En el primer dia de declaració davant de l'Audiència Nacional espanyola dilluns, Bárcenas va reconèixer l'existència de la "caixa B" del PP especificant que es tractava d'una "comptabilitat extracomptable, no oficial" del partit. Segons va indicar, diversos empresaris lliuraven donatius sempre a través de l'anterior tresorer, Álvaro Lapuerta, i se'ls deixava clar que aquests lliuraments de diners no tindrien cap contrapartida. "Tots els empresaris volen donar un cop de mà als partits polítics, a tots", va explicar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)