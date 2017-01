Les associacions en defensa dels drets dels animals Progat Deltebre AnimaNaturalis han convocat una concentració aquest diumenge a Tortosa per mostrar el seu rebuig a la decisió recentment anunciada per la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre i que suposa el sacrifici de la meitat dels braus que habiten la coneguda com a Illa dels Bous, a Vinallop. Durant la protesta, convocada a les 12 del migdia a la plaça de Barcelona (Mercat Municipal), es farà la lectura d'un manifest on s'explicarà la situació actual dels bous. Hi assistiran alguns dels voluntaris que han dut aliments als animals, es mostraran fotografies recents dels bous de l'illa i s’exposaran, de nou, les mesures “per a una gestió ètica de la seva població”, que les entitats Progat i AnimaNaturalis van presentar el passat mes d’octubre davant els Serveis Territorials d’Agricultura i al qual es van adherir el santuari d’animals El Hogar ProVegan, i l’associació de veterinaris contra el maltractament animal AVATMA.Progat Deltebre i AnimaNaturalis reclamen una “gestió ètica de la població de l’actual colònia de vaques i bous de l’Illa de Vinallop” i asseguren que “és del tot imprescindible” una actuació que garanteixi “el benestar i supervivència dels animals al seu hàbitat”.La presidenta de l'associació Progat Deltebre, Saray Segarra, assevera que "el millor per als bous és quedar-se a l'illa, però no abandonats a la seva sort”. Segons ella “ha d´haver-hi un control i una bona gestió, s’hauria d’esterilitzar els mascles i garantir aliment quan fes falta".La directora d’AnimaNaturalis a Espanya, Aïda Gascón, per la seva banda, es mostra indignada per les presumptes intencions del Govern: "Una massacre a l´Illa dels Bous no és ètic ni és cap solució, matar-los seria pa per avui i fam per demà, ja que se seguirien reproduint i en pocs anys estaríem en el mateix punt que estem avui".D’entre les 11 propostes que les entitats van presentar al Departament, les entitats demanem l'aplicació del CES (captura, esterilització i solta) que un veterinari o expert en ramaderia hauria de dissenyar, tenint en compte les característiques de l'illa i de l'actual colònia de bous i vaques. Pel que fa a l’alimentació dels animals, proposen un protocol d’actuació d’emergència durant les èpoques de sequera, i la plantació d'espècies autòctones (agram, melca...) en equilibri amb l'ecosistema per a la pastura dels animals.El setembre passat, després d’un prolongat episodi de sequera, animalistes i sectors taurins van denunciar el lamentable estat de salut que presentava aquesta colònia de bous salvatges, present a l’illa des dels anys 60. Des d’aleshores, ambdós sectors han dut a l’illa de forma voluntària aliments per ajudar als animals. Els sectors taurins, a més, han creat una completa cadena de solidaritat que ha permès dur menjar a l’illa cada setmana i han condicionat espais per què la humitat no faci malbé els farratges.

