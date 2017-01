Tinc sensació que les CUP no entenen l'econòmia ... recordo a una de les seves 'conferències' deian com que no existeix economistes que dona ells la raó, ells han de crear-los ... es com es crea sectes religioses des de sempre. A veure ... per començar bàsics. Si una persona té 1.000.000.000.000.000€ ... quan va a comprar un tallat, pagaré mateix que jo ... es igual quants tallats compra els sous de camprers serà lo mateix ... qui crea pobresa són la gent que no vol pagar 2€ per un tallat sinó 0.7€ o prefereixen pagar 20€ per una camisa fet amb l'esclaus a altre costat del món ... aquelles ultra egoistes són que crear pobresa. A Catalunya problema més creu es des de fa temps una immigració enorma de persones que envia diners a fora, baixan els sous en manera que mares i pares han de cuidar-los encara quan siguin adults perquè cap empresa a on vols anar a treballar vol contractar un jova quan té un esclau de fora treballant 7 dies a setmana ... i més, aquelles treballadors no ni compren en català, sovin ni en castellà sinó envien diners a fora. Una persona ric es ric perquè canvient propietats ( poder ) no pas diners de comprar cafès ... no tenen res a veure.