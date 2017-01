El Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va comprar el silenci de l'amant del rei emèrit Joan Carles I, Bárbara Rey, amb fons reservats en un compte de Luxemburg. Segons informa aquest dimarts OkDiario , espies del centre van obrir un compte bancari el 25 de setembre de 1996 al Kredietbank Luxembourg, on van transferir quantitats milionàries amb la voluntat que l'actriu no fes públiques la relació que mantenien des de l'inici de la Transició. A banda, aquesta acció també pretenia impedir que difongués vídeos privats.La primera quantitat transferida va ser de 26,3 milions de pessetes a aquest compte secret, el qual, per ocultar la identitat dels veritables beneficiaris, estava a nom de la societat off shore W.K Dibiapur, amb seu en un paradís fiscal. Sempre segons el mateix mitjà, els diners transferits procedien de fons reservats del Centre Superior d'Informació de la Defensa (CESID), que el 2002 va passar a anomenar-se CNI. Aquests fons són opacs i es destinen a lluita contra el terrorisme i el crim organitzat. Així, les autoritats no estan obligades a explicitar-ne els beneficiaris.

