| 1 comentari Roger Tugas

01/01/1970

Neus Munté afirma que "és absolutament important tirar endavant aquests pressupostos" per celebrar el referèndum i millorar les polítiques socials | Replica als anticapitalistes que Puigdemont no s'implicarà més del que ho fa en els pressupostos i afirma que la negociació que està tenint lloc no és cap "xantatge"