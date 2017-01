El regidor Eloi Badia. Foto: ACN

L'Ajuntament de Barcelona vol garantir el compliment de la llei catalana 24/2015 contra la pobresa energètica , i obligarà les energètiques que li subministrin la llum per als edificis municipals a no tallar-la als veïns sense avís previ als Serveis Socials. El regidor d'Aigua i Energia, Eloi Badia, ha explicat aquest dimarts que s'han introduït "clàusules obligatòries" en el nou contracte del subministrament elèctric per al consistori, que té un import de 65,2 milions d'euros per dos anys, i que traurà a concurs en tres lots perquè entri en vigor el 25 de març.Segons el consistori, la pobresa energètica afecta a més del 10% de la població de la ciutat. Les energètiques que guanyin el concurs hauran de signar un conveni amb l'Ajuntament i comprometre's a no fer talls de llum als veïns sense l'informe dels Serveis Socials que determini si la família es troba en una situació de risc d'exclusió. A més, caldrà que informin els seus usuaris sobre els seus drets relatius a la llei 24/2015 o que facin cursos de formació sobre drets i eficiència energètica. En cas que les subministradores incompleixin el conveni, el consistori no podrà extingir el contracte, però les multarà, amb un import que Badia no ha concretat.L'última adjudicació del subministrament energètic a l'Ajuntament es va fer el 2013 per un període de dos anys, i dos prorrogables, amb dos lots que va guanyar Endesa. El nou contracte s'ha dividit en tres lots (un de 54,2 milions d'euros i els altres dos d'1,9 milions i de 9 milions), i cada empresa que hi opti ho podrà fer a un màxim de dos, i així es pot assegurar que hi poden concórrer empreses més petites. Badia ha afirmat que també s'incorpora una clàusula que permetrà trencar el contracte abans d'esgotar-se si ja està en marxa el nou operador municipal energètic, el qual podria estalviar 500.000 euros anuals.

