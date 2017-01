L' Oceanogràfic de València ha presentat en societat aquest dilluns al vespre la primera cria de beluga d'Europa. L'han batejat com a Kylu i ja té dos mesos, però els responsables del centre no han volgut fer públic fins ara el seu naixement per por que no sobrevisqués a les primeres setmanes de vida. Criar un exemplar tan petit d'aquesta espècie fora del seu hàbitat natural és molt complicat i, de fet, és la primera vegada que una beluga neix en cautivitat a l'Estat.En Kylu -és mascle- presenta un bon estat de salut: amb encara no 60 dies de vida, pesa 47 quilos i fa més de 160 centímetres de llarg. Els responsables de l'Oceanogràfic estan molt satisfets de ser el primer centre de tot el continent que aconsegueix que el procés d'embaràs i el part d'una cria de baluga es tanqui de manera exitosa. "Comptar amb en Kylu és una oportunitat històrica per veure com les afecta l'impacte humà", explica una de les seves cuidadores, Celia Calabuig.Ara l'Oceanogràfic de València disposa de tota una família de balugues: té dos exemplars adults i la seva cria. Un equip format per una trentena de professionals vetlla per la seva salut i benestar, ja que es tracta dels únics animals d'aquesta espècie que viuen en cautivitat en un centre d'Europa. Les belugues són una espècie de cetaci pròpies de l'Àrtic, però l'escalfament global està malmetent el seu hàbitat natural. Cada vegada se'n troben menys i, per aquest motiu, des de l'Oceanogràfic valoren molt positivament garantir la seva reproducció.

