Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional espanyola, Guardia Civil, Ertzaintza, i agents de Vigilancia Aduanera es manifestaran aquest dimarts a les 17.30 per reclamar "respecte institucional", "dignitat", "seguretat" i "despolitització" de la feina dels policies. Marxaran agrupats en la recent Plataforma Professional, que uneix diversos sindicats (USPAC, SPC, CAT, SIAT-AREA V.A, SIPEPOL, SAPOL, EUSPEL, ASIGC-PROFESSIONAL i IGC) i recorreran el centre de Barcelona des de la plaça Universitat fins a plaça Sant Jaume.En el cartell de convocatòria difós a través de les xarxes socials, també fan una crida protestar contra l'"assetjament constant a la Guàrdia Urbana i policia en general i impunitat delictiva per part de membres de la CUP", i la concentració davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa . La formació anticapitalista, per la seva banda, va exigir divendres passat al departament d'Interior que estigui "amatent" a les actituds "amenaçadores" de determinats sindicats policials, que "assenyalen" i "assetgen" càrrecs electes."Aquestes coses sabem com comencen però no com poden acabar. Si passa alguna cosa, responsabilitzarem la conselleria d'Interior", va avisar la diputada Anna Gabriel en una roda de premsa a l'Ajuntament de Barcelona convocada uns dies després de conèixer la denúncia del sindicat de la Guàrdia Urbana CSIF contra les regidores María José Lecha i Maria Rovira arran de l'enfrontament entre membres de l'associació professional i manifestants el dia del judici a Josep Garganté . Els cupaires van acusar "la cúpula sindical d'un determinat sector" del cos dels Mossos d'Esquadra d'"atiar el discurs de l'odi" i de tenir un model policial "inquisitorial". Per això van reclamar a la Fiscalia de delictes d'odi i discriminació que analitzés la manifestació convocada per aquest dimarts per la possible presència de persones d'extrema-dreta.Més enllà dels retrets a la CUP, els sindicats policials convocants de la mobilització d'aquests dimarts també afegeixen com a motius que un mosso va ser condemnat a pagar 45.000 euros a un conductor que va intentar atropellar-i el cas d'un policia que va perdre un ull. En el manifest que han signat conjuntament, però, aquests punts no estan inclosos. En el document fan peticions més genèriques com la protecció jurídica de l'agent de l'autoritat, modificar la normativa d'inhabilitació especial, regular la proporcionalitat de l'ús de la força, dotar de mitjans suficients a la tasca policial, potenciar la col·laboració interpolicial i evitar o minimitzar els suïcidis i altres trastorns en els cossos policials.

