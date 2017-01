El govern xilè ha desclassificat imatges preses des d'un helicòpter de les forces armades el 2014, en les que hi apareix un objecte volador no identificat (OVNI) sense cap tipus d'explicació científica. Segons la declaració publicada per la Direcció General d'Aeronàutica Civil de Xile, a través del Comitè d'Estudis de Fenòmens Aeris Anòmals (CEFAA), el radar no va poder confirmar la visió.La declaració explica que l'11 de novembre de 2014, un helicòpter de l'armada xilena (Airbus Cougar AS-532), equipat amb una càmera d'alta definició FLIR infraroja, es trobava patrullant a la zona de la costa entre el port de San Antonio i Quinteros a les 16.48 UTC, quan l'oficial operador de la càmera va detectar un objecte desconegut, que volava aparentment a una velocitat similar a la de l'helicòpter. La visió va ser confirmada visualment pels dos oficials que completaven la tripulació i va tenir una durada superior a 10 minuts.El sistema de control de radar de la DGAC no va captar l'objecte però va confirmar l'absència de trànsit autoritat a prop de l'helicòpter. En dues ocasions, l'objecte sembla llençar algun element que no s'ha pogut precisar.Segons el CEFAA, alguns analistes han suggerit la hipòtesi que es tractava d'un avió de línia mitjà i que el que es desprèn podria ser l'aigua de reserva de l'interior de l'aparell, llençat per la tripulació. Tot i això, la meteorologia afirma que ni l'altitud a la que es desplaçava l'aparell ni la temperatura ambient d'aquell moment permetia aquest tipus de condensació. L'objecte va desaparèixer entre les boires.El CEFFA, després d'un extens estudi del cas, el va catalogar com a FANI (Fenomen Aeri No Identificat).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)