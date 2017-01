El passat 28 de desembre, el fiscal de l'Audiència Nacional espanyola Vicente González va interrogar al regidor de la CUP de Vic Joan Coma, després de ser detingut per no anar a declarar . Coma, investigat per un presumpte delicte d'incitació a la sedició, va utilitzar l'expressió "per fer la truita cal trencar els ous" en el ple del 9 de desembre de 2015 per donar suport a la resolució del Parlament.Concretament, el regidor de Vic va fer una crida col·lectiva a la població perquè desobeís aquestes lleis, i que es deixessin de supeditar les decisions de les institucions catalanes a les de les espanyoles, en particular al Tribunal Constitucional.Aquest dimarts, la Directa i Setembre han publicat un fragment de la seva declaració amb preguntes surrealistes del fiscal a Joan Coma. Precisament, aquesta expressió ("per fer la truita cal trencar els ous") ha estat la que ha portat de corcoll al fiscal. Vicente González insisteix durant els primers minuts en què significa l'expressió popular de "per fer la truita s'han de trencar els ous". "Implica força? Implica violència? La truita és el marc constitucional espanyol?", pregunta diferents cops el fiscal.El regidor de Vic li explica que es tracta d'una metàfora "per superar situacions injustes, s'ha d'anar més enllà", és a dir, desobeir les lleis per exercir el dret d'autodeterminació. Coma li diu que es limita a defensar el programa electoral de la seva formació que apel·la a la desobediència davant situacions injustes. A més, el de la CUP se n'alegra que posi tanta insistència en "una expressió tan vigatana", i li remarca que ell està en contra de la violència.Finalment, el fiscal va retirar-li el passaport davant el risc de fugida de Coma fora de la Unió Europea i perquè considerava que hi ha indicis del delicte.

