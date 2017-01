Gabriel Rufián està convençut que la millor manera de desbloquejar l'actual correlació de forces a l'estat espanyol és a través de la proclamació de la República Catalana. Així ho va traslladar ahir al vespre a Pablo Iglesias en una entrevista al programa Otra Vuelta de Tuerka , que dirigeix i presenta el líder de Podem. El diputat d'ERC al Congrés va reconèixer que se sent proper a la formació morada i va arribar a assegurar que, si fos de Vallecas, "segurament votaria a Podem". "Però si tu fossis de l'Hospitalet, series independentista", va afegir Rufián.Preguntat per com veu el futur, el portaveu republicà al Congrés va pronosticar que "hi haurà la major amenaça al candau del 78, que és la independència, la consecució de la República Catalana". Rufián no té cap dubte que "se celebrarà un referèndum, un enorme esdeveniment". De fet, creu que la convocatòria a les urnes serà una gran oportunitat per a la resta de l'Estat i assegura que "parlo amb molta gent republicana que ens veu amb simpatia, perquè veu que serà un bon moment per trencar amb segons quines coses".Rufián gairebé dóna per descartada la possibilitat que el referèndum se celebri de forma acordada amb l'Estat i retreu als "comuns", els principals veladors d'aquesta via, que "ens demanin que esperem que Galícia deixi de votar el PP, per exemple". "No volem esperar més", va assegurar durant l'entrevista, abans de recordar a l'espai d'Ada Colau i Xavier Domènech que "venim de les mateixes lluites i tenim el mateix bloc al davant, el bloc que diu no a votar".De fet, Rufián creu que l'Estat "sempre actuarà contra la voluntat popular de la gent de Catalunya" i per això demana avançar deixant de banda les pors. "Volem guanyar perquè venim de perdre sempre. Quan algú ens diu que no es pot, xoca, perquè el procés independentista és revolucionari", va etzibar el republicà, en referència als múltiples sectors dels "comuns" que alcen la veu alertant que un referèndum unilateral no tindrà recorregut.En aquest punt, Rufián va tornar a insistir que l'èxit del procés sobiranista català serà "la millor notícia" per als progressistes espanyols i confia que esdevindrà la clau de volta que desbloquejarà el canvi a l'Estat. "Brindo perquè un dia Espanya pugui, com pot avui Catalunya, i es converteixi en una república de tots i per a tots", va assegurar.En l'entrevista, Rufián també va explicar que "espera" que algun dia "hi hagi un partit de dretes republicà" a l'Estat. Va carregar amb molta duresa contra una de les formacions de centre-dreta que intenta, precisament, presentar-se com una força política de canvi: Ciutadans. "Representa el pitjor de la política, que és ocultar la teva pròpia ideologia o el que defenses", va assenyalar Rufián, que considera que la formació de Rivera "és un partit nascut a Catalunya per anar en contra de la identitat [catalana]; un partit nacionalista espanyol excloent".

