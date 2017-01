Si vamos llegint-te és evident que Catalunya és territori comantxe , pitjor que Bòsnia als noranta o la màfia siciliana , perquè és clar esteu tant preocupats i estimeu tant Catalunya i la democràcia , que no teniu pas cap mena de dubte de llençar per terra i desprestijar tot el que vagi relacionat amb Catalunya , a no ser que sigui una cataluña amb c minúscula i ñ , i sigui sumisa . Bé , doncs endavant , lluiteu pel dret a no decidir , voleu no decidir perquè ÉS CLAR ÉS MOLT MÉS LÒGIC un a la seva vida VOL NO DECIDIR què estudiarà , de què treballarà , què farà amb els seus diners i amb qui compartirà la seva vida , i mentre estant doncs anem ficant una mica de porqueria per aquí i per enllà . Podríem aquí en tot cas també preguntar-vos perquè hi ha un dèficit tant gran, i de fa tants anys a les finances catalanes , malgrat que es generen més que prou recursos , això no us va bé descobrir-ho ni tirar del fil





Bé a part de l´origen de les automomies que en podrien parlar hores i hores sobre com i perquè es van configurar , però la veritat és que veient tanta mala fe , és que em fa molta mandra tenir que explicar-me de qualcom , que sabeu perfectement que va en contra dels interessos dels ciutadans de Catalunya, només defenseu els interessos de l´Estat . Si fos per vosaltres acabaríem desapareixent cap mena de rastre cultural ,lingüístic o ni tan sols d´autonomia financera , perquè perdoneu però Espanya ha passat d´ un estat teòricament plurinacional amb vocació descentralitzada a ser un estat centralitzat jacobí , perquè que jo sàpiga a la pràctica la descentralització és purament administrativa , doncs al final qualsevol llei del Parlament de Catalunya acaba desnaturalitzada i encara després de més de 30 anys parleu de deslleialtats , es per riure. Quina casualitat sempre el no polititzat i amb gran prestigi TC espanyol indica que justament aquest cop el govern català ha envaït un títol competencial més gran , quines casualitats de la vida .





Si tothom pensès com vosaltres ni les dones podrien votar , ni les persones d´altres races tindrien drets civils , ni els gais es podrien casar , ni res de res perquè en el fons us molesta la diferència .i creieu que teniu dret " ordeno y mando " perquè una part important de la nostra nació comparteix fronteres actualment





Fareu tot el que calgui per a que la situació de preminència i de priviliegi de l´estat continui , i direu les majors barbaritats , i el que calgui per tal de continuar amb aquesta relació tant desequilibrada continuiï en el temps ;doncs apa ànims i que us aprofiti , continueu ficant merda i confonent a la gent , que al final tindreu el que heu sembrat . Millor precupeu-vos per la resta de territoris perquè Catalunya ja ha sortit de l ´imperi , serà més aviat o més tard però ja no hi ha marxa endarrera ; ara realment heu pensat que passarà realment amb aquesta estretègia dintre de 20 o 30 anys al País Valencià , dic PV i no País Basc , ni Navarra o Illes Balears . I sé perfectement de que parlo malgrat que el sobiranisme és ara mateix pràcticament inexistent , però temps al temps



Apa continueu treballant per l ´" Imperio " i molt d´ànims amb una mica d´empeny fins i tot podreu guanyar i que la gent decideixi que ni vol ni pot decidir ; ara també que no tingueu una sorpreseta i que els que vos considereu ara aliats s´acabin passant " al lado oscuro " , ja ho veurem en propers capítols