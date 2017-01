La regidora popular, Concepció Veray, durant la seva intervenció al ple. Foto: Maria Garcia

I el republicà Terés ha comparat el pla de la Devesa “amb una novel·la surrealista de Pere Calders” i ha retret a l’equip de govern que el text és molt semblant al què ja es va aprovar el 2011. Finalment, la modificació dels límits del Pla Especial de la Devesa ha tirat endavant amb l’aprovació de tots els grups municipals, excepte ERC-MES que s’ha abstingut.

El ple de l’Ajuntament de Girona ha aprovat la nova ordenança que regula els serveis funeraris. A partir d’ara, qualsevol empresa podrà operar a la ciutat, sempre i quan compleixi amb els requisits marcats per la nova normativa. Gràcies a la pressió social, el consistori ha posat fi al monopoli de Mèmora, que fins a dia d’avui era l’única que podia oferir serveis funeraris a la ciutat. A més, el ple municipal també ha donat llum verda a la nova delimitació del Pla especial de la Devesa, que amplia el seu perímetre de protecció -amb la inclusió de la Fira de Girona i l’Auditori- i prohibeix les noves construccions.El ple municipal ha començat amb una moció d’urgència perquè Girona s’adhereixi i centralitzi els actes de commemoració de l’Any Bertrana. Aquest 2017 se celebra el 150è aniversari del naixement de l’escriptor Prudenci Bertrana, i el 125è aniversari del naixement de la seva filla i també escriptora, Aurora Bertrana. Tots els grups municipals hi han votat a favor.Tot seguit, el ple ha continuat amb la retirada d’una moció d’ERC-MES que demanava la confecció d’un protocol de bons usos horaris i del temps. Com que al final ha arribat a un acord amb la resta de partits, els republicans han retirat la moció i han acceptat convertir-la en una declaració institucional a favor de la reforma horària i la conciliació laboral, que han secundat tots els grups municipals.Com ja és habitual a l’inici de tots els plens, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha actualitzat la xifra d’aturats a Girona. El mes de desembre hi havia 5.497 persones registrades a l’oficina del SOC, un 10% menys que ara fa un any. “En global, la ciutat fa 37 mesos consecutius de reducció interanual d’atur” ha ressaltat l’alcaldessa que també ha afegit que del total d’aturats, més de 4.000 tenen estudis primaris o inferiors. “Una xifra que demostra que la formació és decisiva a l’hora de trobar feina” segons Madrenas.Un dels punts més importants per l’equip de govern era l’aprovació del V Pla d’Igualtat. La regidora de serveis socials, Silvia Paneque ha explicat que inclou més de 100 mesures per posar fi “a la discriminació per raons de sexe i generar igualtat d’oportunitats”.A continuació, ha arribat un dels punts més polèmics dels darrers mesos a la ciutat: la liberalització dels serveis funeraris. El tinent d’alcalde, Eduard Berloso, ha defensat la nova normativa repassant la cronologia de la seva redacció i aprovació.La regidora del PP, Concepció Veray, ha explicat que votaria a favor de la nova ordenança perquè “és un pas més i en bona direcció” i és un “instrument per regular de manera eficient el sector de les funeràries”. Però ha avisat que estaran amatents per veure com evoluciona.En canvi, el regidor de Ciutadans Manuel Vázquez ha dit que necessitaven “més temps per estudiar la normativa a fons” i que s’abstindrien.Per part de la CUP, la seva portaveu, Laia Pèlach, ha afirmat que l’aprovació és important, però que no compleix les seves expectatives. I es que els cupaires apostaven per la municipalització dels serveis funeraris i creuen que el text que s’ha portat al ple “es queda curt”. A més, Pèlach ha retret a l’equip de govern que no recull les demandes de la ciutadania ni aspectes “molt importants” com el fet que “s’elimini del text l’obligatorietat de cedir el tanatori a d’altres empreses”. Per tot això, el seu grup s’ha abstingut.ERC-MES també ha decidit abstenir-se perquè no s’ha explicat “en una audiència pública ni s’ha fet un debat públic”. A més, el republicà Martí Terés ha afirmat que les exigències perquè les noves empreses puguin oferir els serveis funeraris “són excessives” i creu que l’Ajuntament “ha ajudat a fer un rentat de cara a l’empresa Mèmora”. Cosa que ha titllat de “poc ètica” i de “manca de transparència”.Finalment, la nova ordenança ha tirat endavant gràcies als vots a favor de l’equip de govern i la regidora popular; i l’abstenció de la resta de formacions.Un altre punt polèmic ha estat la modificació de la delimitació del futur Parc de la Devesa, que s’ha incorporat per urgència en l’ordre del dia. La proposta augmenta la superfície del pla amb 24.000 metres quadrats més, gràcies a la inclusió de la Fira de Girona i l’Auditori. A més, redueix la superfície edificable, i només es podrà construir si és per ampliar els edificis actuals. Així, l’equip de govern tancava la porta a possibles noves construccions, com el pavelló que es va anunciar durant l’última legislatura de l’Anna Pagans i que va crear tanta polèmica a la ciutat.El regidor d’Urbanisme, Joan Alcalà ha defensat que el text és “el preàmbul” del Pla Especial que prepara l’Ajuntament. Però l’oposició li ha retret que hagin presentat el text per la via d’urgència. La popular Concepció Veray creu que al ser un tema “tan sensible” s’hauria de planificar millor. “Haguéssim agraït més temps per estudiar-ho i per analitzar-ho”, ha lamentat la regidora del PP, que tot i això hi ha votat a favor.En la mateixa línia, la cupaire Pèlach ha reclamat a l’equip de govern que decisions com aquesta es portin de manera “correcta i parlada”. I ha recordat que queda pendent el Pla Especial de la Devesa que “sempre han de portar al proper ple però mai arriba”.Per últim, també s’ha aprovat per unanimitat una moció de la CUP per revisar i actualitzar el Reglament de Participança, que es va fer fa 12 anys.

