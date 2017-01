Mapa amb les ratxes de vent màximes (km/h) enregistrades en el que portem de dia. #meteocat pic.twitter.com/ROkZD1i2OF — Meteocat (@meteocat) 17 de gener de 2017

Dimecres la temperatura tocarà fons amb nombroses glaçades arreu de matinada. #meteocat pic.twitter.com/KCX4TyWHAj — Meteocat (@meteocat) 16 de gener de 2017

El Govern activa aquest dimarts al matí la fase d'alerta del Pla General de Protecció Civil de Catalunya per una onada de fred "excepcional" que durarà almenys fins dijous, segons les previsions meteorològiques. Així com la fase de nevades ja va a la baixa, el fred dels propers tres dies pot complicar la situació, en dificultar que la neu acumulada es fongui i pot provocar plaques de gel a les carreteres. No obstant això, les precipitacions es poden reiniciar a partir de dijous al vespre o divendres. El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha demanat precaució a la població.El fred que s'espera és el més intens des del 2012 i suposarà temperatures sota zero a tot Catalunya de matinada, cosa molt poc habitual, sobretot a partir de demà. De moment, aquest dimarts, els termòmetres han caigut però no de manera extraordinària. A les 6 del matí s'han registrat temperatures de 5ºC a Tarragona, 3ºC a Girona i Barcelona, i d'1ºC a Lleida.La sensació, però, és de molt més fred, per sota de zero graus, degut al fort vent que afecta tot el país. Així, per exemple, la sensació de fred a la ciutat de Barcelona a les 6 del matí era de -5ºC. Avui s'han registrat cops de vent extrems de 107 km/h a Certascan i de 104 km/h a Espot.El dia serà assolellat i no s'esperen precipitacions a excepció d'algunes nevades puntuals al Pirineu. Les temperatures arreu del país no superaran els 10ºC. Els termòmetres tornaran a anar a la baixa a partir de demà, amb glaçades generalitzades arreu de bon matí. Les nevades es podrien reactivar a partir de dijous.​Després de reunir-se amb el comitè tècnic del Pla Neucat, que inclou els serveis d'emergències com Mossos, Bombers i SEM, Jané ha dit que les nevades que han caigut durant l'episodi no han provocat grans incidències. En total s'han tallat tres carreteres, en deu més ha estat obligatori l'ús de cadenes i s'han suspès 69 rutes d'autocars escolars que han afectat prop de 800 alumnes.Respecte les possibles afectacions o restriccions que pugui causar aquesta baixa de temperatures "excepcional", Jané ha dit que s'aniran prenent a mesura que es vagi concretant el risc, però de moment no hi ha cap ruta escolar anul·lada. Sí que ha demanat que no es reguin els carrers per evitar que l'aigua quedi glaçada i provoqui relliscades.