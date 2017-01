Les forces de seguretat turques han detingut aquest dilluns al presumpte responsable de l'atac contra la festa de la Nit de Cap d'Any de la discoteca Reina d'Istanbul en el qual van morir 39 persones El sospitós és Abdulgadir Masharipov , i ha estat detingut a la casa d'un amic kirguís situada al barri de Esenyurt, a Istanbul, segons informa el diari turc Daily Sabah en la seva edició digital Masharipov, presumpte membre de l'Estat Islàmic, està ja sent traslladat a la caserna general de la Policia a Istanbul. L'Estat Islàmic va reivindicar l'autoria de la massacre de la ciutat turca mitjançant un comunicat i el va emmarcar en la seva lluita "contra els protectors de la creu". "Un heroic soldat del califat va atacar una de les discoteques més famoses, on els cristians celebraven la seva festa apòstata", apuntava la nota.El primer ministre turc, Suleyman Soylu, havia explicat que només hi havia un atacant –i no dos com semblava inicialment-. Abans d'entrar al local va abatre el policia que controlava l'accés a la sala de festes. Posteriorment, va disparar indiscriminadament contra el públic del club, on es calcula que hi havia unes 600 persones. La sala està situada al barri d'Ortaköy, a la part europea de la ciutat turca.

