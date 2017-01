Els quatre regidors d'ERC a Cerdanyola del Vallès han decidit abandonar el govern municipal després de perdre la confiança en l'alcalde, Carles Escolà (Compromís per Cerdanyola, CxC). Així ho han fet públic aquest dilluns al vespre a través d'un comunicat, en què asseguren que la decisió té efectes de manera immediata.En el comunicat precisa que aquesta desconfiança envers Escolà es deu a "una sèrie de situacions on aquest no ha sabut mantenir la cohesió del govern i ha prioritzat pràctiques que no s'adiuen amb el que entenem que han de ser les formes correctes de governar". En aquest sentit, apunten que la situació actual "no garanteix el mínim d'estabilitat institucional que ha de poder fer possible un bon govern i cal obrir un període de reflexió al respecte de com aconseguir que el queda de mandat no es perdi definitivament".En aquest sentit, apunten que els regidors republicans han posat en coneixement dels Jutjats de Cerdanyola del Vallès i de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el contingut de l'informe de secretaria general on s'alerta de possibles il·lícits penals pel que fa a la gestió de les societats amb participació de l'Ajuntament i a la defensa dels seus interessos econòmics, fet que han detectat en el seu pas pel consistori. "Creiem que cal ser absolutament respectuosos amb els òrgans de control de l'Ajuntament i amb els professionals que en formen part. Per lògica i per ètica, no podem compartir cap actitud que no vagi únicament dirigida a col·laborar amb la justícia i a resoldre la situació de les empreses municipals en interès únic i exclusiu de la protecció dels recursos econòmics de la nostra ciutat", apunten.Els republicans recorden que es van mantenir fidels al pacte de govern amb CxC després de l'expulsió dels tres regidors de CiU de l'executiu local, al setembre de 2016, sense que des de llavors s'hagi aconseguit establir consensos amb altres forces.

