El Premi Josep M. Planes celebra enguany la seva cinquena edició en què distingirà de nou el millor treball d'investigació, de denúncia o de sàtira publicat o emès en català durant l'any 2016. Els periodistes i mitjans de comunicació que vulguin optar al premi poden enviar els treballs candidats a l'adreça de correu electrònic premisplanes@periodistes.org . Alhora, es constituiran unes comissions seleccionadores formades per periodistes i persones del món de la comunicació de les diferents demarcacions territorials del Col·legi de Periodistes -Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terres de l'Ebre i Catalunya Central- que també proposaran treballs. El termini de presentació de candidatures s'acaba el 31 de març.El jurat que decidirà el guanyador estarà format per destacades personalitats del món de la comunicació: Josep Gifreu, Teresa Carreras, Vicenç Villatoro, Neus Bonet, Jordi Finestres, Enric Badia i Joan Badia com a secretari. El premi es lliurarà l'1 de juny, a Manresa, dins l'Any Josep Maria Planes, organitzat per reivindicar la vida i l'obra d'un periodista considerat el precursor del periodisme d'investigació i que fou assassinat el 24 d'agost del 1936 per un escamot de la FAI a la carretera de l'Arrabassada de Barcelona.Els anteriors guanyadors del premi Planes han estat: el treball Anuari Mèdia.cat dels silencis mediàtics 2011, elaborat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils; el documental Avi, et trauré d'aquí!, dirigit per Montse Armengou i Ricard Belis i emès pel Sense ficció, el 19 de març de 2014; el periodista lleidatà Felip Solé pel seu documental Perseguits i salvats- Camins de nit i boira; i l'equip liderat per la periodista Anna Teixidor pel documental A la recerca del paradís sobre el viatge de combatents de l'estat per afegir-se a la Jihad, emès el febrer de 2015 a l'espai 30 Minuts.

