Antonio Tajani. Foto: antoniotajani.it

Aquest dimarts, el Parlament Europeu elegirà el successor de Martin Schulz en lapresidència del Parlament Europeu. Hi ha set candidats en joc, tot i que el pols està molt polaritzat entre el candidat del Partit Popular Europeu (PPE), Antonio Tajani, i el també italià Gianni Pittella, presentat pel grup de socialistes i demòcrates.Tajani i Pittella arriben a la votació molt igualats. El candidat del PPE disposa de partida de 216 escons, enfront els 189 de Pittella. No hi ha res decidit i pot haver sorpreses. Tajani pertany a la formació Forza Italia, de Silvio Berlusconi. Pittella és militant del Partit Democràtic, de centreesquerra, que ara governa a Itàlia.Dreta i esquerra dirimiran a l’hemicicle un dels llocs clau en les institucions europees. Però hi ha cinc candidats més que poden jugar un paper determinant. El més destacat és Guy Verhofstadt, polític de pes que va ser primer ministre de Bèlgica i és el dirigent més destacat del grup liberal, que té 68 escons. En cas d’un bloqueig de la votació, el polític belga –que, com tots els del seu país, estan acostumats a les combinacions enrevessades- podria emergir com a alternativa de consens.Concorren també Helga Stevens (Conservadors i Reformistes, que inclou el Partit Conservador britànic, amb 74 escons), Eleonora Forenza (Esquerra Unitària Europea/Esquerra Nòrdica, 52 vots), Jean Lambert (Verds/Aliança Lliure Europea) i Laurentin Rebega (grup Europa de les Nacions i de les Llibertats, que inclou el Font Nacional Francès i diverses sigles de dreta xenòfoba). Que el grup de dreta populista acabi sent decisiu en la votació ha causat preocupació en les institucions comunitàries El fet que el PPE controli les presidències de les principals institucions comunitàries (com el Consell Europeu i la Comissió Europea) ha fet que s’hagi trencat l’acord que mantenien populars i socialistes de rotació en la presidència del Parlament. Després del socialdemòcrata alemany Schulz, li correspondria ara el torn a un democristià del PPE. Però els socialistes no volen quedar del tot bandejats.Els eurodiputats catalans han demanat als candidats que es pronunciïn sobre l’ús de la llengua catalana a l'Eurocambra. Fa uns dies, el socialista Pittella ja es va posicionar a favor de permetre la utilització normal del català a l’hemicicle. També s’hi han afegit les candidates ecologista Lambert i conservadora Stevens.El popular Tajani ha respost dient que no tindria cap inconvenient en autoritzar l’ús de la llengua catalana “de donar-se el plantejament d’aquesta petició per part de les autoritats nacionals davant el Parlament, donat el cas que obtingués la confiança per exercir el càrrec de president”. O sigui, si l’Estat espanyol ho avala.Cal dir que el compromís previ dels candidats a president l'Eurocambra no és una garantia. El mateix Schulz s’hi va comprometre però el tema no ha avençat en els cinc anys del seu mandat.

