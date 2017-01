Kilian Jornat tornarà a l'Everest el proper estiu. Així ho va anunciar aquest passat dissabte a Puigcerdà dins del cicle "Viure", que comparteix amb Núria Picas, tal com recull la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) . Més concretament, i tal com ha precisat en declaracions a Rac1 , Jornet té previst entrenar-se properament entre els 4.000 i 4.800 metres d'altura, que és el que permet Europa, per ser més àgil en els 6.000 o 6.500: "Intentarem reduir el temps des que marxem de casa fins que arribem al camp base".De fet, Jornet ja va intentar pujar a l'Everest el passat mes de setembre . No obstant, les condicions meteorològiques no li ho van permetre, amb diverses precipitacions que van deixar fortes nevades i que van provocar perill d'allaus.L'Everest, de 8.844 metres, doncs, és un objectiu a llarg termini per al corredor i alpinista català. Jornet té al cap aquesta fita, però també té clar que no se la vol jugar. Si les condicions ho permeten i l'estat de forma és òptim, va indicar, realitzarà "l'atac", però sent conscient del perill i amb "paciència per esperar el millor moment".

