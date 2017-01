Carles Puigdemont, al Teatre Romea. Foto: ACN

El president Carles Puigdemont, en un moment de la conferència Foto: ACN

Des que va arrencar el procés sobiranista, cada any ha estat qualificat com a "decisiu". Aquest 2017, però, el Govern vol que sigui el definitiu. "S'acaba el procés i comença una nova era. L'era de la Catalunya lliure", ha proclamat aquest dilluns el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una conferència al Teatre Romea. A l'hora de culminar el camí cap a la independència, el dirigent nacionalista ha demanat "confiança" a la ciutadania i ha qualificat com a "insubornable" el compromís del Govern amb el procés i el benestar social. Segons ell, el procés ha de servir per construir un país més "just" i més "pròsper". Consellers del PDECat i d'ERC han assistit a la conferència, que arriba una setmana abans que el president, Oriol Junqueras i Raül Romeva facin pedagogia de la consulta vinculant al Parlament Europeu Puigdemont ha destacat que no es conformarà "ni amb el primer ni amb el segon no" al referèndum pactat per part de l'Estat , i ha demanat a Europa que faci honor a la seva trajectòria "al servei de la pau i la democràcia". "Estem preparant la votació per si l'Estat ens diu que ens asseiem. Junqueras i Romeva treballen silents i eficaços", ha determinat, al mateix temps que situava el poble de Catalunya com a "origen i destinació" de tots els esforços de la Generalitat, també en clau social."Implementarem el resultat del referèndum per dignitat democràcia", ha insistit. "L'any 2017 és l'any pel qual hem sortit de casa, ens hem fet voluntaris i hem passat algun mal de ventre. És l'any pel qual alguns anàvem al Fossar de les Moreres", ha ressaltat Puigdemont, que ha volgut advertir que l'Estat té "aliats molt poderosos". "Ho farem amb seguretat jurídica", ha indicat sobre la independència."Aquest és l'any que haurem de recordar què fèiem, perquè les generacions futures ens ho recordaran sovint. "Començarà una era d'una Catalunya rotundament lliure, pròspera i justa per als seus fills i filles", ha apuntat en la part final de la conferència, marcada també per la conferència de presidents autonòmics a la qual no assistirà El màxim dirigent català ha assegurat que, al llarg dels últims anys, la ciutadania ja ha anat fent progressivament una "declaració individual d'independència", que és la que ajudarà a fer el trànsit cap al nou estat català. En aquest sentit, Puigdemont ha situat el 9-N com a exemple de "declaració col·lectiva d'independència", i ha elogiat el paper d'Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. "Quan arribi la sentència, sapiguem respondre com a poble", ha recomanat."La distància entre les nocions de democràcia de l'Estat i de Catalunya", ha apuntat Puigdemont, que ha definit el 9-N com una de les jornades més "honorables" de la història del país. "Estem fent camí", ha pronosticat el president.Puigdemont ha raonat en la primera part de la conferència per què no assisteix demà a la conferència de presidents autonòmics. "Es va dir que es faria cada any", ha destacat el president, que ha retret manca de "sensibilitat" al govern espanyol. "Si ara agafem els acords de la reunió del 2012, un d'ells deia que calia afermar el finançament de les polítiques socials i dels serveis públics. I ha passat el contrari. Allò que es va aprovar no s'ha complert i s'ha anat en la direcció contrària", ha resumit.El dirigent nacionalista ha recordat que Artur Mas hi va assistir quan al Parlament n'hi havia 14 de llistes independentistes, l'octubre del 2012. Si ara ell hi hagués anat, hauria estat un president legitimat per un Parlament en què hi ha 72 escons escollits en candidatures partidàries de l'estat català. "No hi ha algú a l'altre banda que es faci preguntes?", s'ha qüestionat. "Hem sortit del règim comú. S'ha acabat el cafè per a tothom. Per ells va el pollastre, ja que s'ha posat de moda parlar d'ous i de truites", ha apuntat."Calia, com es va comentar, que l'1 de gener del 2014 entrés en funcionament, un nou sistema de finançament. Ara ens l'ofereixen com una concessió. Aquest fòrums no són els més útils per defensar els interessos dels ciutadans", ha ressaltat el president de la Generalitat, que ha carregat contra la manca de reconeixement de la realitat catalana i del "repte més important" que té Espanya, en paraules del mateix Mariano Rajoy. "És un repte tan greu que se'n parla a la investidura i després desapareix perquè no hi ha lloc per a la bilateralitat? No hi ha hagut un reconeixement per a una cosa que és evident per a tot el món", ha assenyalat.La conferència, que segons el seu entorn pràcticament no portava escrita de casa, ha analitzat tots els reptes que afrontarà el país al llarg d'uns mesos que es preveuen intensos. De fet, el títol triat per a l'ocasió ha estat 2017, un any clau per al futur de Catalunya. El principal és el referèndum, que s'ha de celebrar abans que acabi el mes de setembre.La conferència arriba una setmana després que el propi Puigdemont confirmés davant la direcció del PDECat que no es presentaria com a candidat a la Generalitat . El president va pactar amb Artur Mas que no seria el cap de llista de la formació a les futures eleccions catalanes, i no ha canviat d'opinió al llarg de tot el 2016. Mas ha assegurat aquest matí que l'únic que s'ha autodescartat és Puigdemont, i ha apuntat que ell només faria el pas en cas que hi hagués una necessitat en "temps excepcionals".La introducció ha anat a càrrec de l'actor Carles Canut, que ja es va encarregar de fer la presentació d'un acte del president de la Generalitat al mateix Teatre Romea. En aquella ocasió , Puigdemont va assegurar que l'Estat no aturaria el procés sobiranista amb un "Majèstic 2.0", en relació a l'acord entre CiU i PP que va permetre estabilitat parlamentària a José María Aznar en la segona meitat de la dècada dels noranta.Canut ha recordat passatges de l'obra de Maquiavel i ha apuntat que el president és una persona "respectable" després d'haver tastat el poder. Haurà estat una sensació efímera, de com a màxim divuit mesos. Ara bé: Puigdemont té tots els números de ser a les llistes que el PDECat elabori per a les properes eleccions catalanes.

