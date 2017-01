Jordi Bes



El consistori sospesa aprofitar la reforma de l'ordenança del civisme per incloure-ho com a infracció | Elabora el primer pla de l'Estat per lluitar contra la islamofòbia amb caràcter preventiu | El tinent d'alcalde Jaume Asens avisa que el fenomen és "una gran fàbrica que alimenta el gihadisme"