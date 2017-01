Si es el que vol el nou President dels Americans, doncs també podem dir que tant Alemani, com el Japó, es puguin rearma militarment, cosa que no faria gaire gracia ni a Russos, ni Americans, i tecnologia no els hi falta, crec que els independèntistes amb aixó no hi deuen comptar, apart cargen contra la UE, perque passen de la independència, cosa que també els USA i Russia passen per no dir els Xinesos.