Un home es va lliurar aquest diumenge a la Policia Local de Benifaió, prop de València, després d'haver apunyalat la seva filla de tres anys al domicili familiar. La menor es troba ingressada en estat greu, tot i que estable, en l'UCI Pediàtrica de l'Hospital La Fe. El pare ha quedat detingut com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi, en espera de ser posat a disposició judicial.Els fets van passar diumenge quan el pare es va presentar a la comissaria de la Policia Local de Benifaió per confessar que havia matat a la seva filla. Ràpidament, dues unitats de la Guàrdia Civil es van dirigir al domicili, on van localitzar la menor encara amb vida però amb ferides d'arma blanca en un pulmó i a l'esquena.La petita va ser traslladada en primer lloc a l'hospital de La Ribera, a Alzira, perquè se l'estabilitzés, i després a La Fe, on ha quedat ingressada a l'UCI Pediàtrica estable dins de la gravetat. Un cop es recuperi, se'n faran càrrec els serveis socials, ja que la seva mare està ingressada a la presó per pertinença al grup terrorista ETA.

