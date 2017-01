L'avió sinistrat al Kirguizistan Foto: Europa Press



Un avió de càrrega turc s'ha estavellat aquest matí en una zona residencial propera a l'aeroport de Bishkek, la capital del Kirguizistan. Segons les primeres informacions, hi ha almenys 37 persones mortes i 15 de ferides (sis de les quals nens), que han estat ingressades a diversos hospitals de la ciutat, segons l'últim recompte efectuat per les autoritats.L'aparell sinistrat és un Boeing 747 de carga de Tuskish Airlines procedent de Hong Kong, que feia la ruta amb Istanbul, que s'ha precipitat al terra en una zona poblada, destruint una quinzena d'habitatges de la localitat de Dacha-Suum, tal com a indicat el Ministeri d'Emergènies. De les víctimes, cinc pertanyen a la tripulació i la resta són veïns de la població afectada, entre els quals s'hi trobaven nens.A hores d'ara, es desconeixen les causes de l'accident, però tot apunta a un error de pilotatge. L'avió ha caigut uns metres abans d'arribar a la pista d'aterratge i s'ha incendiat amb l'impacte. En el moment dels fets, hi havia una densa boira.L'aeroport ha estat tancat mentre es desenvolupen les tasques de rescat.

