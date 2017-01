Toni Castellà, aquest dissabte a Tàrrega. Foto: ACN



El portaveu de Demòcrates de Catalunya, Toni Castellà, ha anunciat que en els pròxims dies es concretarà la campanya transversal entre partits i entitats sobiranistes pel "sí" al referèndum per a la independència, amb el lideratge de l'ANC i Òmnium. El líder de Demòcrates ha insistit que, a nou mesos com a màxim del referèndum, els qui defensen el sí ja van tard. Castellà, però, confia que la campanya s'acceleri en els pròxim dies i que sigui unitària i amb to positiu.Tàrrega ha estat la primera localitat fora de Barcelona on s'ha presentat "Demòcrates pel Sí", una campanya impulsada per Demòcrates de Catalunya de la mà d'altres formacions independentistes i amb el suport d'independents per demanar el "sí" a la independència en el referèndum anunciat pel setembre d'aquest 2017. L'acte ha comptat també amb el líder i exdiputat de Solidaritat Catalana per la Independència, Uriel Bertran, i amb l'economista Elisenda Paluzie.Segons Toni Castellà, "aquest no és el moment de discutir com es fa o es deixa de fer el referèndum perquè aquest és un encàrrec que té explícitament el Govern la responsabilitat de la societat civil organitzada i els partits és guanyar-lo" i per això considera que és fonamental començar d'immediat la campanya pel "sí".El portaveu de Demòcrates de Catalunya ha anunciat que "en els propers dies, no crec que més enllà d'aquesta setmana, les entitats sobiranistes i els partits del sí acabarem de concretar una campanya que ha de ser transversal" i com a màxim "el més que ve la veurem", a banda de la que pugui fer específicament cada formació. En aquest sentit, ha afegit que "hi ha un acord entre tots que és necessari començar la campanya conjunta i que ha de ser amb el lideratge de l'ANC i Òmnium".

