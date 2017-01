Salvador Sedó, a l'acte d'aquest dissabte. Foto: INEHCA

L'Institut d'Estudis Humanístics Coll i Altentorn (Inehca), la fundació desvinculada ja d'Unió, vol ser la plataforma del nou partit pensat pels democristians i ja ha posat en marxa tot l'engranatge per intentar aconseguir-ho. Aquest dissabte han posat en marxa un procés de reflexió sobre la necessitat d'articular a Catalunya un nou partit d'arrel catalanista i de concepció "humanista i democristiana" amb l'objectiu de concórrer a les pròximes eleccions catalanes i municipals.Per a aquestes jornades que es celebraran en les pròximes setmanes i que pretenen ser la gènesi d'una formació centrista, un espai que consideren "orfe", han creat quatre grups de treball per fer una diagnosi nacional, econòmica, social i institucional i per elaborar propostes en cadascun d’aquests àmbits.Inehca no està dins del concurs de creditors que afecta en aquests moments Unió Democràtica, que es troba en concurs de creditors per l’enorme deute acumulat i uns resultats electorals que l'han deixada sense presència institucional estroncant-ne les vies de finançament.Amb un deute de 22 milions d’euros heretats de l'època en que el liderava Josep Antoni Duran i Lleida, el partit no pot dur a terme activitats que generin un cost econòmic. Per tant, no pot afrontar cap despesa com la que suposa una campanya electoral. Això malgrat que mantingui activitat política, com poden ser les reunions dels seus òrgans de govern o del consell nacional. El partit només espera la decisió del jutge pel cessament total d’activitats. A Unió insisteixen que això no és el mateix que la liquidació formal del partit, però ja fa temps que pensen en una altra cosa.Caldrà veure, però, si legalment és possible la creació del nou partit al marge d'Unió i desvinculant-se del seu deute.A la jornada d'aquest dissabte hi han intervingut hi han intervingut com a convidats i a títol personal, Carles Losada, doctor en Administració i Direcció d’Empreses d’ESADE; Montserrat Nebrera, doctora en Dret per la Universitat de Barcelona; Jordi Alberich, director general del Círculo de Economía; Anna Boza, advocada; i Mario Romeo, president de l’Associació Tercera Via. També hi han assistit el secretari general d'Unió, Ramon Espadaler; la portaveu del comitè de govern, Montse Surroca; i la regidora de l'Ajuntament de Barcelona Sònia Recasens, entre d'altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)