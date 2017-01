Oriol March

La confirmació de la negativa del president a presentar-se a la reelecció reactiva un debat de noms que la direcció vol aturar en sec per centrar-se en el referèndum | Mas insisteix que no és el moment "adequat" per ser candidat, però deixa la porta oberta per si no queda altra opció | Munté és l'opció preferida per l'expresident i la resta de dirigents tenen, ara mateix, menys possibilitats de concretar-se