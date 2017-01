Andreu Martí, exalcalde de l’Ametlla de Mar de CiU, ha constituït una empresa immobiliària i constructora quatre mesos després de sortir de la presó, i mentre resta pendent pel judici pels delictes per corrupció que se li imputen, en el marc l’operació Térmyca. Martí es troba en llibertat provisional des que el 20 de juliol va pagar la fiança de 600.000 euros imposada pel jutge del Vendrell que instrueix la peça 6 del cas Torredembarra, que investiga tot un entramat de blanqueig entorn de contractacions públiques amb la consultora Efial.Acam Capital 2017 és el nom de l’empresa constituïda per Martí el passat 9 de desembre juntament amb un soci valencià, amb un capital social inicial de 3.000 euros, té la seu fiscal a l’Hospitalet de Llobregat, on viu actualment l’exalcalde ebrenc, i es dedica a la “compravenda, intermediació, arrendament, administració, explotació en qualsevol forma de finques rústiques i urbanes, i la realització de tota classe d’obres i construccions, tant públiques com privades”, segons dades del Registre Mercantil de Barcelona.D’aquesta manera, Martí iniciava al novembre l'activitat d'esta nova societat, reprenent la seua tasca laboral interrompuda amb la seva detenció el passat 7 de juliol . Les actuacions, batejades com a operació Térmyca, estan dirigides per la Fiscalia Anticorrupció i el titular del jutjat del Vendrell, Josep Bosch.El cas gira a l'entorn de l'empresa Efial Consultoría que treballava amb desenes d'ajuntaments catalans, la majoria dels quals governats per CDC. Segons el ministeri públic, s'investiguen delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, malversació de fons públics, prevaricació, suborn, tràfic d'influències, alteració de preus de concursos i subhastes públiques, frau a les administracions i infidelitat en la custòdia de documents. Al juliol, el jutge també va ordenar el bloqueig de 2,3 milions d'euros d’un compte d’Andorra a nom de l’exalcalde convergent de l’Ametlla en el que es va detectar un ingrés de 800.000 euros procedent de dos societats panamenyes que també eren de Martí.El magistrat del Vendrell també va ordenar presó sota fiança de 150.000 euros per a Antonio Martos, gerent d’Efial i també exgerent de La Cala Gestió, la societat urbanística de l’Ametlla de Mar, qui igualment va pagar la fiança.

